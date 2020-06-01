Уже за два тижні Шенген має запрацювати майже на повну. Щоправда, лише всередині Євросоюзу, тобто рух буде вільним лише для громадян ЄС.

Відновлює авіасполучення з 15 червня і Україна. Куди саме можна буде літати і на яких умовах - розкаже Олена Абрамович.

Ще кілька тижнів тому в Брюсселі були переконані - літо 2020 усі мають відсидіти вдома. Ну або ж принаймні в межах своєї країни. Та що більше тут припікало сонце, то швидше країни ЄС одна за одною взялися переглядати умови та оголошувати про відкриття кордонів. Навіть у Києві, де досі дощить, уже оголосили, куди саме можна пакувати валізи.

Напрямки, за якими відновиться авіасполучення вже із 16 червня, - Мінськ, Варшава, Біллунд (Данія), Афіни, Берлін, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Відень, Кіпр, Вільнюс, Рига, Лісабон, Гданськ.

Це інформація від аеропорту "Київ" та авіаліній, які з ним співпрацюють, поки що ці маршрути офіційно не підтверджені. Проте вже відомо, що ЄС навряд чи продовжуватиме заборону на в'їзд іноземців з-поза блоку. Діє вона до 15 червня. І низка країн уже заявила про бажання приймати неєвропейських туристів. Однією з перших для українців має відчинити двері Австрія.

Олександр Щерба, посол України в Австрії:

Щодо ситуації з відновленням авіасполучення між Україною та Австрією, є імовірність, що польоти відновляться після 23 червня. За умови, що обидві країни до того часу "відкриються" одна для одної і в плані відкриття повітряного простору, і в плані зняття обмежень для в'їзду громадян.

Тобто чи літатимуть українські туристи до Греції, Німеччини та балтійських країн, як це анонсував аеропорт "Київ", залежатиме від міжурядових домовленостей. Греція, наприклад, уже сформувала список із 29 країн, для яких відкриє кордони із 15 червня. І України в ньому немає. Проте Афіни обіцяють розширити перелік з 1 липня.

Костас Бакоянніс, мер Афін:

Греція надзвичайно добре пережила ці місяці і ми дуже оптимістично налаштовані щодо майбутніх перспектив. Зробимо все можливе, щоб перезапустити економіку й повідомити світ, що Греція відкрита й безпечна країна, де можна провести відпустку без ризиків для здоров'я.

Греція, а також Хорватія та Кіпр справді порівняно легко пережили епідемію коронавірусу й останнім часом звітують про відсутність смертельних випадків за добу. Тож запрошують туристів.

Не чекати до вересня вирішили й Іспанія та Італія, проте в українському уряді поки що не готові вести переговори із цими країнами.

А от з Туреччиною та Грузією Київ уже домовився відновити авіасполучення з 1 липня. Турки тестуватимуть гостей прямо в аеропорту, а греки вимагатимуть здати аналізи вдома - не пізніше ніж за три доби до прильоту.