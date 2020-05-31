Противокоронавирусная вакцина не будет разрабатываться на территории Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

По его словам, украинским лабораториям не хватает мощностей для изготовления отечественных вакцин.

"Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом относительно того, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а после этого уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", - отметил Ляшко.

Известно, что в Украине на стадии клинических испытаний находятся 4 препарата для лечения коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали о том, что Кабмин может продлить карантинные ограничения на территории Украины. У правительства есть резервный фонд.