Коронавирус массово "ворует" работу у украинцев [ Редактировать ]
Во время карантина работы лишились почти 250 тысяч украинцев.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По информации, с начала эпидемии 12 марта официально на биржу труда стали 259 267 человек, эта цифра превышает прошлогодние показатели безработицы на 80%.
Всего с начала карантина (с 12 марта) служба зарегистрировала 249,028 тыс. безработных, из них 191,253 тыс. безработных начали получать помощь по безработице - это на 98% больше по сравнению с прошлогодним показателем за такой же период.
Отмечается, что пособие по безработице всего получают 425 тысяч украинских граждан.
Читайте еще, Кабмин прогнозирует значительное увеличение уровня безработицы в Украине. В стране станет на 9,5% больше безработных граждан.
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