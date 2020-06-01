Во время карантина работы лишились почти 250 тысяч украинцев.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации, с начала эпидемии 12 марта официально на биржу труда стали 259 267 человек, эта цифра превышает прошлогодние показатели безработицы на 80%.

Всего с начала карантина (с 12 марта) служба зарегистрировала 249,028 тыс. безработных, из них 191,253 тыс. безработных начали получать помощь по безработице - это на 98% больше по сравнению с прошлогодним показателем за такой же период.

Отмечается, что пособие по безработице всего получают 425 тысяч украинских граждан.

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