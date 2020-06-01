Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Уже семьдесят лет прошло с того момента, когда защита прав, жизни и здоровья детей были признаны одними из ключевых приоритетов для всего международного сообщества. Украина вместе со всем цивилизованным миром взяла на себя обязательства гарантировать право детей на жизнь, обеспечить им достойные условия развития, возможность образования, медицинскую помощь, защитить детей от любых форм насилия и дискриминации.

Но власть все чаще забывает о своей ответственности перед детьми, перед будущим украинского народа. Украинские дети страдают от экспериментов, которые проводит власть в медицине и образовании, в гуманитарной и социальной политике. В стране продолжает полыхать вооруженный конфликт, который уносит и детские жизни тоже.

Все больше детей в Украине с ранних лет сталкиваются с бедностью, безразличием и дискриминацией. Правительство равнодушно к детским нуждам. По сравнению с 2013 годом прожиточный минимум на детей в долларовом эквиваленте упал в два раза. Выплаты по рождению ребенка, которые не индексировались с 2014 года, обесценились на 60-90%. По оценкам UNICEF ожидается, что в этом году, в связи с эпидемией и экономическим кризисом, уровень бедности среди семей с детьми вырастет более чем на 30%. Из-за медицинской реформы для семей с детьми ухудшились возможности получения доступной и качественной медпомощи на всех уровнях. Потому что все меньше детских врачей и детских больниц.

И, как будто этих проблем мало, власть решила еще и поделить детей на сорта по национальному и культурному признаку, отказать им в праве учиться на родном языке.

Усилиями власти день защиты детей превратился в день подсчета проблем и потерь. За последние шесть лет численность детского населения в нашей стране сократилась на 430 тысяч человек. Снижается рождаемость. Украинские семьи теряют веру в перспективу, а страна утрачивает будущее.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала комплексную программу мер, которые изменят ситуацию.

Мы предлагаем существенно увеличить государственную помощь для детей и семей с детьми, детям-сиротам, многодетным и приемным семьям и детским домам семейного типа. В том числе, увеличить помощь при рождении ребенка: первого до 88,9 тысяч гривен, второго – 124,5 тысяч гривен, третьего и каждого следующего ребенка – до 213,5 тысяч гривен. Ввести пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в размере не менее 30% прожиточного минимума. Увеличить размер государственной социальной помощи на каждого ребенка на 25-40%. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение парламента, и мы добьемся его принятия.

Антинародная медицинская реформа должна быть остановлена, детям должна быть гарантирована качественная, квалифицированная и своевременная медицинская помощь. Все дискриминационные законы и административные акты, ограничивающие образовательные и культурные права детей, должны быть отменены.

В Украину должен вернуться мир! Наш долг - обеспечить украинским детям право на счастливое детство под мирным небом.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет бороться за права детей, за мирную Украину, за будущее нашей страны!