Ще двох Броварських стрільців сьогодні затримали правоохоронці. Отже, зараз у руках поліцейських 30 учасників перестрілки із шістдесяти семи. Нагадаю, у п'ятницю в Броварах під Києвом перевізники влаштували розбірки зі зброєю.

Взагалі минулий тиждень був аж надто кримінальним. Тож депутати викликали в парламент Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Що хочуть почути - розкаже Ксенія Барвіненко

Верховна Рада вкотре намагається повернутися до повноцінної роботи. Минулого разу засідання довелося скасувати, бо в рядах депутатів виявили хворого на COVID-19. Та й порядок денний склали з недопрацьованих законопроєктів. Цього тижня у депутатів нові плани.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

В нас на цьому тижні винесені питання по боротьбі з організованою злочинністю - закон про ворів, є питання. Питання пов'язані з програмою дій уряду.

Згадка про план дій уряду подіяв на депутатів, як червона ганчірка на бика. Цей документ називають не інакше як рефератом.

Тарас Батенко, народний депутат, група "За майбутнє":

Ми вважаємо, що це пустий набір гасел, за яким хоче приховати свій популізм нинішнє його керівництво і закликаємо усі групи і фракції повернути таку програму дій просто відхилити її червоними кнопками.

Депутати перераховують претензії до Кабміну. А їх чимало.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Наша промисловість стоїть, економіка в стагнаціх. Наш уряд в неадекваті, наші підприємства вбиті, що стосується захисту дітей - зараз діти онкохворі залишаться без ліків, ми вимагаємо щоб міністр охорони здоров'я так само відповів.

Та й обіцяних надбавок у триста відсотків до зарплати лікарі так і не отримали, кажуть депутати.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Так от сьогодні лікарі отримали цю зарплату тільки за березень. При чому там невеликі кошти, лікар який лікує хворого на коронавірус, він отримує від 15 до 18 тисяч гривень, це на порядок менше ніж зарплата члена наглядової ради Укрзалізниці, Укрпошти я вже не кажу по Нафтогаз України, і навіть цих грошей не видно.

Заслухати хочуть не лише очільника МОЗ, а й міністра внутрішніх справ. Обранці чекають від Арсена Авакова звіту щодо зґвалтування в Кагарлику, стрілянини в Броварах та інших гучних справ.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Сьогодні річниця, як був вбитий маленький хлопець Кирило Твялов, в нас і досі не розслідувані випадки в притулку світанок, і це є вирок нереформованій поліцейський системі, яка діє в країні.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Голос":

Наша фракція пропонує запросити на день уряду Арсена Авакова для доповіді по ситуаціях, які сталися і в Броварах і в Кагарлику.

За всіма розбірками між депутатами та урядом, уже й говорити забули про виборчий кодекс. Який депутати чекають на порядку денному вже кілька тижнів. Адже до кінця сесії мають розглянути правила, за якими восени відбуватимуться місцеві вибори.