На Сході поранено бійця. Біля Гнутового ворожий безпілотник скинув на українські позиції гранату. Воїна, якого поранило осколками, доправили до шпиталю. Загалом - окупанти відкривають вогонь фактично по всій лінії розмежування.

Переконався в тому і наш кореспондент Руслан Смєщук. Він побував на позиціях на Світлодарській дузі.

Тут шаг в ліво, шаг в право краще не робити, он патики навіть торчат, там на зміну в любий момент можно нарватися. Ліпше їхати накатаною дорогою.

Це військовий водій Ігор. На старенькому Вазику він щодня по кілька разів привозить людей та вантаж на нульові позиції. Машину свою любить.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

В комплекті все повністю. Ну вона проїзджає? Бо ж старушка. Технічно - це мініурал. Начальники мають джипи то вони не проїзджають, а я проїзджаю.

Сьогодні в нього за пасажирів - військові кореспонденти, серед яких і наша знімальна група. На Донбасі зараз рясні дощі. Фронтові дороги, для цивільних авто - нездоланна перепона. А це - Світлодарська дуга - ділянка оборони навпроти Дебальцевого.

А ось такий вигляд нині мають окопи. Навіть не калюжі - цілі струмки і багнюка довкола. І щодня вже збройні "опади".

"Гаммі", військовослужбовець Збройних сил України:

У вот это у нас режим тишины. Вот так они его соблюдают. Был прилет рпг. Так же нас каждый вечер крупнокалиберными предметами обстреливают. Ну и СПГ бывает.

СПГ - це важкий, протитанковий гранатомет. Небезпечна зброя. Її бойовики часто застосовують в поєднанні з кулеметами.

"Романович", військовослужбовець Збройних сил України:

Іде карусель, ми її так називаємо. Завелося, потім воно за пів години закінчується. Потім вони перезаряджаються. і так до години 3, 4 ночі. А потім спати йдуть? Ні потім міняються і знову.

Якщо ворожий вогонь стає небезпечним - стріляють у відповідь. Приміром, ось із цього кулемета. Його армієць назвав на честь дружини.

Довіряю тому кулемету, він мене жодного разу не підвів. Ну тому і назвав на її честь - Даринка.

Ну а по завершенню роботи нас знову забирає водій Ігор. Щоб довезти до асфальтних доріг.