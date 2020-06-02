Американський президент Дональд Трамп пригрозив залучити армійців до придушення протестів, які охопили десятки міст США. Він обурений, що акції переросли в мародерство.

А от губернаторка Орегона запевнила - силовиків для приборкування демонстрацій у її штаті не буде. Тим часом через масові мітинги у Вашингтоні та Нью-Йорку теж запровадили комендантську годину.

Нагадаю, протести в США спалахнули минулого тижня після вбивства поліцейськими - під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда.