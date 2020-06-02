Сніг і морози у високогір'ї протрималися майже весь травень

Червневий снігопад на Прикарпатті. Там літо розпочалося з хурделиці. Як фахівці пояснюють холоднечу і коли чекати потепління? Про це далі.

У горах досі сніжить. Ось це відео зняли працівники Чорногірського пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван. Там справжня зима: дме поривчастий вітер, температура нижче нуля.

Світлана Бабушкіна, прессекретар управління ДСНС в Івано-Франківській області:

На даний час сніговий покрив сягає від 6 до 15 сантиметрів. А подекуди в переметах і до сорока сантиметрів. Рекомендуємо любителям гірських подорожей в даний період часу в період ускладнених погодніх умов утриматися від виходу у високогір'я.

Сніг і морози у високогір'ї протрималися майже весь травень. За цей місяць там випало - дві декадні норми опадів - кажуть експерти. Холод з гір дає про себе знати й на рівнині.

Варвара Сачко, жителька села Лісний Хлібичин:

Огірки змерзли, онди нічого нема. Другий раз пересадила, буряк змерз, все позамерзало, фасолі другий раз садила. Все позамерзало, що було на верху, то була чорна земля.

Для цього періоду температура повітря нехарактерно низька: на три градуси нижче за норму. На термометрі лише 13.

Володимир Фригович, начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології:

Це у зв'язку із тим, що зміна кліматичних умов на всій планеті. І ми це відчули і у себе однозначно. Цей рік нам дав похолодання. Особливо в цей період часу. Для цього періоду це багато - три градуси нижче норми це багато.

До всього, Прикарпаття вже кілька днів заливає дощами. Рівень води в річках різко піднявся. У Дністрі - майже до двох метрів. Рясні зливи приніс із собою холодний циклон "Ізольда", який накрив усю Україну. Та вже наприкінці тижня - кажуть синоптики - негода має відступити. Тож уже з п'ятниці - очікують потепління.