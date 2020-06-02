Украина провалила выполнение Стратегии Совета Европы по правам ребенка. Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", член Регламентного комитета ПАСЕ Юлия Левочкина. Политик напомнила, что защита детей, их прав и свобод – важный пункт повестки работы Совета Европы. В 2016 году в рамках организации была разработана и принята третья Стратегия по правам ребенка на 2016-21 годы.

"По состоянию на сегодня Украина провалила выполнение Стратегии Совета Европы по правам ребёнка и вряд ли успеет наверстать упущенное до 2021 года. А тут важно учитывать, что угрозы, с которыми сталкиваются дети, не только не уменьшаются, но и увеличиваются. Существует четкая закономерность: новые реалии – новые вызовы гарантированию прав ребенка. Ярким примером является COVID-19, в связи с которым в 4 раза увеличились случаи домашнего насилия в Украине", - отметила народный депутат.

По ее словам, Стратегия Совета Европы определяет пять приоритетов для 47 государств-членов организации относительно гарантирования прав детей. Это равные возможности, участие детей в принятии решений, жизнь без насилия, дружественное к ребёнку правосудие, права ребенка в цифровой среде.

"Если реализация первых двух приоритетов - равные возможности и участие детей в процессе принятия решения – являются проблемными для всех государств-членов Совета Европы, то в достижении трех остальных большинство стран добилось значительного прогресса. В отличие от Украины", - подчеркнула Юлия Левочкина.

Она отметила, что, согласно статистике, насилие в отношении детей, в частности, сексуальное насилие и эксплуатация, остается одной из наиболее масштабных групп нарушения прав ребёнка. Ежегодно до миллиарда детей в возрасте от 2 до 17 лет становятся жертвами физического, психологического и сексуального насилия. По ее словам, 23 государства-члена Совета Европы разработали национальные планы действий в данной сфере, основываясь на принципах, стандартах и рекомендациях Совета Европы. В Украине соответствующего плана до сих пор нет.

Также Юлия Левочкина отметила, что другой важной проблемой для Украины остается обеспечение дружественного по отношению к детям расследования преступлений и правосудия.

"По-прежнему порядок проведения досудебного расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, и преступлений против несовершеннолетних регламентируется общими положениями, применяемыми к взрослым, без учета интересов детей. Более того, судьи не проходят надлежащей подготовки в части отношения к несовершеннолетним участникам процесса", - пояснила народный депутат.

В контексте прав ребенка в цифровой сфере политик обратила внимание на то, что в законодательстве Украины отсутствуют положения, предусматривающие уголовную ответственность за пособничество или подстрекательство несовершеннолетних через Интернет к действиям сексуального характера.

"В ноябре 2019 года было заявлено, что Украина планирует разработать национальную стратегию противодействия сексуальному насилию в отношении детей в Интернете. Май 2020 года. Стратегии у Украины так и нет", - напомнила она.

"Очевидно, что для эффективной защиты прав детей нужна политическая воля, а также комплексный подход - в первую очередь, это принятие Национальной стратегии и Плана действий по искоренению данной проблемы. Ибо складывается ситуация: у Совета Европы План действий для Украины есть, а в Украине для Украины - нет. И если по состоянию на сейчас мы провалили выполнение третьей Стратегии по правам ребенка, то важно сделать работу над ошибками и в дальнейшем показать себя как государство, которое несет ответственность перед своими маленькими гражданами", - резюмировала народный депутат.