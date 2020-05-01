Один из самых больших лунных метеоритов был выставлен на аукцион. Об этом сообщает detaly.co.il.

"Его размер чуть больше человеческой головы, а вес около 13,5 кг",- говорится в сообщении.

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Отмечается, что подобные камни - невероятная редкость. Лунный метеорит оценивают в 2 млн. фунтов, что равняется примерно 2,5 млн. долларов.

Ранее сообщалось, что SpaceX, Blue Origin и Dynetics построят корабль для полета на Луну. А в NASA создали первую интерактивную карту Луны.

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