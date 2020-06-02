На Донбассе снайпер ранил военного [ Редактировать ]
Во вторник, 2 мая, на Донбассе, вблизи Марьинки, пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
Военному быстро оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в госпиталь.
Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.
Напомним, что ранее на Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Гурбанов.
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