Во вторник, 2 мая, на Донбассе, вблизи Марьинки, пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Военному быстро оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в госпиталь.

Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

Напомним, что ранее на Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Гурбанов.