Дональд Трамп переходить у наступ. Він називає протести "внутрішнім тероризмом", готовий вгамовувати мітингарів військовими і обіцяє масові арешти. У сорока містах Америки запровадили комендантську годину, а в столиці мітингувальників жорстко розігнали. Дмитро Анопченко був одним з небагатьох журналістів, хто опинився всередині зони оточення довкола Білого дому, і готовий розповісти про все, що бачив.

Розгубленість змінилась войовничістю. На вулицях армійські джипи і патрулі з офіцерів національної гвардії.

А поліцейські, тепер зовсім в іншому настрої. Зброя з пластиковими кулями, гранати зі сльозогінним газом. І - чіткий наказ очистити квартали навколо Білого дому до сьомої години вечора, коли за наказом мера починається комендантська година.

В цей час Дональд Трамп, і це частина плану, виходить з Білого дому і у супроводі ключових чиновників пішки прямує до церкви біля парку, де напередодні були вогнища і заворушення. Тепер у силовиків є формальний привід - безпека першої особи.

І без попередження починається зачистка. Людей відтісняє кінна поліція, вибухи гранат зі сльозогінним газом, натовп біжить. Силовики діють дуже жорстко, б'ють людей кийками; будь-кого, хто чинив опір, або навіть просто затримався, заарештовують.

Все відбувається одночасно. Трамп бере в руки біблію і починає промову.

Ми - найвеличніша країна у світі. І зробимо її ще величнішою - на це не треба багато часу.

А буквально поруч, за кілька кварталів звідси, тривають зачистки. Відчувається - операція добре спланована. У повітрі військові гелікоптери, які ніколи не використовували у мирний час. Нацгвардія і поліція йдуть шеренгами, вигукуючи "move back", відступайте.

Жодних вагань - всіх, хто не відступив - одразу ж заарештовують. За лічені хвилини у колі силовиків ціла група людей, затриманих буквально переносять в автозаки.

Пресу команда "не чіпати" і в якийсь момент я із камерою в руках залишаюсь єдиним цивільним, на величезній порожній території на кілька кварталів від Білого дому і президентської адміністрації. Весь цей квартал із 7.15 вечора вчорашнього дня повністю перекритий.

Дональд Трамп, який весь цей час по суті відмовчувався, різко міняє риторику. У промові, яку транслюють всі телеканали, називає протести, і це кардинально відрізняється від всього, що казали раніше, - актами внутрішнього тероризму. І обіцяє виводити на вулиці армію.

Припинімо це негайно! Губернаторам я наказав розмістити в містах Нацгвардію, щоб вона домінувала на вулицях. Мери мають подбати про те, щоб було достатньо поліцейських, аби зупинити насильство. Якщо якесь місто чи штат відмовляться, я залучу військових і розв'яжу проблему за них.

Людям дозволили пройти центром міста.

Це підтримка темношкірих американців. Поліція їх убиває. Вона не захищає людей, а лише владу, державу. Наша система правосуддя прогнила, її треба змінювати.

Поліція перекривала для протестувальників рух транспорту, відкривала колоні шлях. Але тільки дозволеним маршрутом, ані кроку у бік, силовики на кожному кроці і жорстко контролюють столицю. І, схоже, Дональду Трампу поки вдалося придушити протести і втримати ситуацію. Але складно сказати, як надовго.