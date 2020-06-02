Одразу два збройні напади сталися сьогодні зранку в Одесі. Майже одночасно відбулася стрілянина на товарному ринку - та в центрі міста. Усі подробиці - в матеріалі моїх колег.

На 7 километре с пистолетами выходят, вообще, блин, жесть. Это что - обстреляли машину, вон биты.

Ось так на одеському ринку "Сьомий кілометр" очевидці сьогодні фільмували розбірки в стилі "дев'яностих". Зранку до місцевого магазину тканин, який належить вихідцям із Сирії, увірвалися з десяток невідомих у масках - імовірно, з травматичною зброєю. Почали бити працівників і відкрили вогонь. У підсумку двоє чоловіків поранені, їх доправили до лікарні. Нападники - втекли двома мікроавтобусами: їх і досі шукає поліція.

Ірина Ткач, заступник директора ТОВ "Промринок":

Есть двое пострадавших, в настоящие время их состояние нормальное, стабильное. Судя по всему, этот конфликт - это конфликт между субъектами хозяйственной деятельности.

Далі, як пояснюють у поліції, постраждалі збагнули: це були їхні конкуренти теж із Сирії, які торгують тут тканинами. Раніше вони мали конфлікт через місця для паркування автомобілів. Тож, оговтавшись, сирійці пішли на помсту.

Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області:

Озброїлись пістолетами для відстрілу гумових куль і бітами та пішли до магазину своїх опонентів. Поліцейські, які прибули на місце події, припинили протиправні дії та доставили до відділення поліції десять осіб.

І майже одночасно із цими подіями, у середмісті Одеси на вулиці Рішельєвській стався озброєний напад. Троє невідомих під'їхали до іномарки, яка припаркувалася біля банку. Розбили скло, відібрали сумку в чоловіка із салону - і втекли на своєму "Ауді". У сумці, ймовірно, були гроші, місцеві журналісти пишуть про двісті тисяч гривень. Цих нападників - як і в першому випадку - теж розшукує поліція. У місті та прилеглих районах оголосили план "Перехоплення".