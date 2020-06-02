В Одесі відбулася стрілянина одразу в двох місцях [ Редактировать ]
Одразу два збройні напади сталися сьогодні зранку в Одесі. Майже одночасно відбулася стрілянина на товарному ринку - та в центрі міста. Усі подробиці - в матеріалі моїх колег.
На 7 километре с пистолетами выходят, вообще, блин, жесть. Это что - обстреляли машину, вон биты.
Ось так на одеському ринку "Сьомий кілометр" очевидці сьогодні фільмували розбірки в стилі "дев'яностих". Зранку до місцевого магазину тканин, який належить вихідцям із Сирії, увірвалися з десяток невідомих у масках - імовірно, з травматичною зброєю. Почали бити працівників і відкрили вогонь. У підсумку двоє чоловіків поранені, їх доправили до лікарні. Нападники - втекли двома мікроавтобусами: їх і досі шукає поліція.
Ірина Ткач, заступник директора ТОВ "Промринок":
Есть двое пострадавших, в настоящие время их состояние нормальное, стабильное. Судя по всему, этот конфликт - это конфликт между субъектами хозяйственной деятельности.
Далі, як пояснюють у поліції, постраждалі збагнули: це були їхні конкуренти теж із Сирії, які торгують тут тканинами. Раніше вони мали конфлікт через місця для паркування автомобілів. Тож, оговтавшись, сирійці пішли на помсту.
Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області:
Озброїлись пістолетами для відстрілу гумових куль і бітами та пішли до магазину своїх опонентів. Поліцейські, які прибули на місце події, припинили протиправні дії та доставили до відділення поліції десять осіб.
І майже одночасно із цими подіями, у середмісті Одеси на вулиці Рішельєвській стався озброєний напад. Троє невідомих під'їхали до іномарки, яка припаркувалася біля банку. Розбили скло, відібрали сумку в чоловіка із салону - і втекли на своєму "Ауді". У сумці, ймовірно, були гроші, місцеві журналісти пишуть про двісті тисяч гривень. Цих нападників - як і в першому випадку - теж розшукує поліція. У місті та прилеглих районах оголосили план "Перехоплення".
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