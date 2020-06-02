Наїли на 800 мільйонів гривень. У засіках держрезерву завелися ненажерливі миші. З'їли 2700 вагонів зерна.

Так жартома про серйозні результати аудиту написав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол у Фейсбуці.

І послався на слова колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого про ревізію. Зараз за фактом величезної нестачі зерна правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

Михайло Апостол, громадський діяч, радник міністра Внутрішніх справ: