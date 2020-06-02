Масштабна нестача зерна: правоохоронці відкрили кримінальне провадження [ Редактировать ]
Наїли на 800 мільйонів гривень. У засіках держрезерву завелися ненажерливі миші. З'їли 2700 вагонів зерна.
Так жартома про серйозні результати аудиту написав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол у Фейсбуці.
І послався на слова колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого про ревізію. Зараз за фактом величезної нестачі зерна правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.
Михайло Апостол, громадський діяч, радник міністра Внутрішніх справ:
Це кричущий факт. Адже ідеться про державні запаси, покликані забезпечити населення хлібом. На випадок форс-мажорної ситуації. І цю, так звану подушку безпеки 40-мільйонної країни банально розікрали і розпродали за попередні роки. А мовчати про це - означає закрити очі і залишити злодіїв без справедливої кари за ці умисні дії.
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