Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник федерального канцлера Германии по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер на встрече в Берлине обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества двух стран. Об этом сообщил Офис президента.

Собеседники коснулись вопросов финансовой поддержки Украины, Ермак поблагодарил немецкую сторону за содействие в выделении Украине очередного транша кредита МВФ.

Участники встречи обсудили проведение четвертого украинско-немецкого бизнес-форума, запланированного на первую половину 2021 года, а также возможность участия в нем федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Кроме того, Ермак встретился с внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Гекером.

Глава Офиса президента отметил, что Украина продолжает настаивать на выполнении договоренностей декабрьского саммита нормандской четверки в Париже для разблокирования возможности для следующего саммита лидеров государств в Берлине.

По мнению Ермака, два раунда взаимного освобождения пленных, успешно проведенные после "парижского саммита" лидеров государств нормандского формата - положительные примеры того, как эти соглашения могут быть реализованы.

Кроме того, Ермак отметил важность прекращения обстрелов на Донбассе как базового условия для продвижения мирного процесса.

Напомним, что ранее на Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Гурбанов.