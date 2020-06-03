Наїли на 800 мільйонів гривень. У засіках держрезерву перетрусили 2 тисячі 700 вагонів зерна. Так, жартома, про результати аудиту написав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол у Фейсбуці. За фактом величезної нестачі зерна - правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Михайло Апостол, громадський діяч, радник міністра внутрішніх справ України: