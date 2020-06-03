"Миші з'їли": влада прокоментувала результати аудиту запасів зерна [ Редактировать ]
Наїли на 800 мільйонів гривень. У засіках держрезерву перетрусили 2 тисячі 700 вагонів зерна. Так, жартома, про результати аудиту написав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол у Фейсбуці. За фактом величезної нестачі зерна - правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Михайло Апостол, громадський діяч, радник міністра внутрішніх справ України:
Це кричуший факт. Адже ідеться про державні запаси, покликані забезпечити населення хлібом. На випадок форс-мажорної ситуації. І цю, так звану подушку безпеки 40-мільйонної країни банально розікрали і розпродали за попередні роки. А мовчати про це - означає - закрити очі і залишити злодіїв без справедливої кари за ці умисні дії.
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