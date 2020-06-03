Дональд Трам закликав увести армію у Нью-Йорк [ Редактировать ]
Увести армію і в Нью-Йорк закликав Дональд Трамп. Губернатор штату згоди на це поки що не дав. Через масові заворушення, комендантську годину в місті продовжили до кінця тижня. Так хочуть припинити мародерство та вандалізм. Від початку протестів у Нью-Йорку затримано близько 800 учасників. Серед них навіть донька мера. Дівчину заарештували на Мангеттені, бо вона відмовилася полишити акцію незгоди. Після судового слухання її звільнили з-під варти.
Комендантська година починається о восьмій. Якщо ви не працівник служби, що підтримує життєдіяльність міста, - вам слід бути вдома. Адже вулиці патрулюватиме поліція. Бо одна річ - мирні протестувальники, і зовсім інша - ті, хто чинить мародерство та погроми. Комендантська година - відповідь на їхні дії.
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