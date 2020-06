Исследователи из США определили место на планете, где наблюдается наиболее чистый воздух.

Об этом пишет Poroceedings of the Natural Academy of Sciences.

По информации, "первозданный" воздух наблюдается над территорией Антарктиды.

По всей видимости, Антарктида изолирована от распространения бактерий с южных континентов. Это говорит о том, что Южный океан - один из немногих регионов, на которых антропогенная деятельность почти не повлияла.

Известно, что континент не подвергся загрязнениям из соседних земель.

Читайте еще, карантин "очистил" воздух над Европой. Это связано с тем, что на заводах ввели ограничения по времени работы.