Астрономы раскрыли тайну потерянной материи во Вселенной. Группа ученых сумела выяснить, куда девалось значительное количество барионов – субатомных частиц, – существование которых было научно доказано, но никогда раньше не наблюдалось.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature, передает 5.ua.

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Более чем три четверти содержимого барионов Вселенной находятся в сильно рассеянном состоянии, которое трудно обнаружить. И лишь небольшая часть непосредственно наблюдается в галактиках и кластерах галактик.

"Это открытие довольно важное для науки, ведь над поисками пропавших барионов ученые всего мира работали около 20 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недостающее вещество удалось найти после того, как исследователи проанализировали быстрые короткочастотные вспышки в радиоволновом диапазоне, которые длятся всего несколько миллисекунд и происходят в случайных направлениях в небе.

Причину этих вспышек обнаружить пока не удалось, однако было зафиксировано, что во время такого явления выделяется такое количество энергии, которую Солнце может выделить за 80 лет. На распространение излучения от вспышки влияет вещество, находящееся в межзвездном и межгалактическом пространстве.

Ученые определили расстояние до шести источников таких короткочастотных вспышек с помощью мощного радиотелескопа ASKAP в Австралии. С использованием закона Хаббла была определена оптическая плотность среды, через которую проходят радиолучи. Это позволило выявить обычную материю, состоящую из барионов, рассеянную в пространстве. С помощью обычных методов это вещество обнаружить не удавалось.

Ранее мы писали о том, что ученые нашли возможное доказательство существования параллельной Вселенной.