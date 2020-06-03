Во время карантина велосипед для многих людей стал чуть ли не единственным средством передвижения. Об этом во Всемирный день велосипеда сообщило в Facebook Государственное агентство развития туризма Украины.

По данным ведомства, тройка стран-лидеров с наибольшим количеством велосипедистов выглядит так: Нидерланды - более 90% населения, Дания - более 80%, Германия - 75%. В ведомстве призывают догонять страны Запада и констатируют, что в нашей стране велосипедный туризм набирает обороты.

"Почти каждая область уже имеет наезженные туристами маршруты, хоть промаркированных насчитывается только десяток, но все еще впереди. Наиболее популярными для велосипедистов остаются Карпаты, Закарпатье, Подолье и Полесье", - говорится в сообщении Гостуризма.

Из-за пандемии во всем мире зафиксирован резкий рост продаж велосипедов. В США в марте продажи "взлетели" на 39% по сравнению с мартом прошлого года, сообщает CNN.

Увеличение спроса на двухколесный транспорт отмечается и в традиционно "автомобильных" городах, например, Хьюстоне и Лос-Анджелесе, и в городах с более развитой велокультурой: Портленде, Орегоне, Нью-Йорке.

По данным Национальной ассоциации велосипедных дилеров США, 83% магазинов обеспокоены возможной нехваткой велосипедов на складах. Вместе с тем производители нарастили производство.

Ажиотажный спрос на велосипеды также отмечен в Великобритании и Австралии. Некоторые дилерские центры в Сиднее сообщили о росте продаж в апреле на 28%. По данным Ассоциации велотрейдеров Великобритании, объем уже заказанных покупателями, но еще не собранных и не отправленных велосипедов, достиг 20 тыс. штук.

Британская сеть автомобильных и мотоциклетных магазинов Halfords сообщила о "высоких показателях" продаж, и росте курса акций на 23%. Производитель складных велосипедов Brompton отметил пятикратное увеличение онлайн-продаж с начала апреля. Магазин дорогих велосипедов (от 500 фунтов стерлингов) Sigma Sports сообщил, что в апреле продажи велосипедов начального уровня выросли на 677%.

По данным Ассоциации велотрейдеров Великобритании, объем уже заказанных покупателями, но еще не собранных и не отправленных велосипедов, достиг 20 тыс. штук.

Как сообщает Forbes, многие люди покупают велосипеды, чтобы передвигаться по городу, не пользуясь общественным транспортом - автобусами и метро. Сектор розничной торговли велосипедами был одним из тех, кому разрешалось оставаться открытыми во время блокировки, поскольку велосипеды считаются необходимыми для обеспечения движения городов.

По этой причине в некоторых странах Европы введены субсидии на продажи велосипедов. 11 мая правительство Италии ввело субсидию в размере 70% на покупку "байков" - на сумму 500 евро. Правда, субсидия доступна лишь жителям крупных городов с населением не менее 50 тыс. человек.

Кроме того, езда на велосипеде была одним из немногих видов активного отдыха, разрешенных во время блокировки, и это привело к тому, что многие люди вновь открыли для себя удовольствие садиться на два колеса.

Спрос на велосипеды объясняется и тем, что многие видят в них альтернативу закрывшимся спортзалам и бассейнам. По этой причине стремительно растут и продажи велотренажеров. Так в Великобритании по итогам марта-апреля годовые объемы продаж комнатных тренажеров выросли на 1150%.

Как сообщалось ранее, в Индии механик создал "антикоронавирусный" велосипед.