Транспорт на гальмі. В усіх містах України - автомобільні затори, черги на автобуси і тролейбуси, та масова піша хода. Карантин послабили, людям треба на роботу, але... як доїхати? Громадський транспорт нормально не працює.

Особлива біда із цим у мегаполісах. Зокрема у Києві. Від сьогодні у столицю навіть фури не пускають, аби хоч трохи зменшити затори. Тож як люди штурмують транспорт, пересідають на велосипеди та платять втридорога за таксі? Богдан Вербицький розповість.

Людмила, киянка:

Я їхала на столичне шосе десь годину 40.

І "їхати" це ще велика вдача! Машини стоять назустріч. Громадський транспорт - проїжджає повз! Автобус не забирає людей на зупинці.

Послаблення карантину посилило транспортний колапс у столиці.

Щоденна ранкова міграція киян, звідси, з Лівого Берега туди, на правий, відбувається з заторами. Ось такими - довжелезними, кілометровими. Щоправда сьогодні стояти на під'їзді до південного мосту він ось там за тими будинками, треба буде набагато довше. Через послаблення карантину кияни виїхали на роботу, але не на громадському транспорті, бо він досі під забороною, а на авто.

Катерина, киянка:

Не дуже зручно, тому що час проїзду збільшився до 2 з половиною годин. - А чому? - Бо довше так. З пересадками.

Поки кияни їдуть на роботу, Катерина після нічної зміни, додому. Дівчина згадує ще до початку карантину, коли працювало метро, весь маршрут займав щонайбільше годину.

Катерина, киянка:

Коли обмеження зняли, то звичайно машин стало набагато більше. Тому що люди не мають способу іншого дібратися на роботу. Якби було метро, то звичайно затори трошки були б менші.

Чому? Бо окрім підземки, звідси, з Позняків на Правий Берег їздить лише два наземні маршрути. Та й ті зараз курсують рідко і тільки за спецперепустками, тож всі пересіли.

Евеліна, продавчиня:

На свій транспорт сідати і їхати, потому шо немає як добратися.

А далі ланцюгова реакція таксі різко підняли вартість.

Людмила, киянка:

В минулий понеділок я взагалі не могла виїхати звідси. 300 гривень від Бориспільської Uber був.

Ми теж вирішили викликати таксі на роботу. Онлайн платформи ціною просто приголомшили - 436 гривень за 25 кілометрів дороги! Є варіанти й подешевші, але.

Вибачте, через велику кількість замовлень, всі оператори зайняті.

"Скільки це буде коштувать? - Метро Позняки - Академіка Щусєва, 26 - 368 гривен".

Тариф непідйомний. Але є альтернатива. Олександр їде і задарма, і без заторів, а ще:

Олександр, киянин:

Возможность быть здоровым, заниматься спортом. Поэтому, я думаю что карантин пойдет на пользу многим людям.

На велику зараз можна доїхати не тільки до роботи, а ще й...

Здавати зачьот.

Залік Максим здаватиме на одній із літніх терас фастфуду.

Максим, студент:

Бо університети зараз не працюють. - Багато вас там сьогодні буде? - Двоє, ну і викладач. - Раніше, як добирався? - Ну на маршрутці, як і всі. На метро.

Коли ж Максим та інші кияни, нарешті зможуть ним скористатися? У МОЗі на це питання Конкретно відповісти не можуть, бо закриття підземки там вважають дієвим методом боротьби з пандемією. Можливо, метро запустять з 25 травня, але це ще не точно.

А поки намагаються хоча б зменшити трафік - обмеживши в'їзд фурам. З самого ранку, на під'їздах до Києва, цим займалася поліція. Втім дорогою ми бачимо вантажівки кілька разів! Виявляється, обмеження - не для всіх.

Транспорт йде на таможню, в кого є псуючий товар. Їх також зобов'язані пропускати. Або хто йде на митницю транзити і так далі.

А вже цієї п'ятниці у Україні буде новий етап ослаблення карантину. У столиці обіцяють повністю відновити роботу наземного громадського транспорту.