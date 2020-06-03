Поліція Парижа розігнала антирасистський мітинг [ Редактировать ]
Антирасистські протести перекинулися й на Європу. У Парижі на акції незгоди вийшли 20 тисяч людей. Згадали події чотирирічної давнини. У 2016 в машині поліції дорогою до відділку помер темношкірий француз Адаме Траоре.
Минулого тижня судові експерти виправдали жандармів, які його супроводжували. Мовляв, затриманий помер, бо мав слабке серце. Мітингарі ж винними вважають поліцейських.
Демонстрацію в Парижі - розігнали сльозогінним газом. Поліція дозволу на акцію не давала, адже масові зібрання - заборонені.
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