Поліція дозволу на акцію не давала, адже масові зібрання заборонені

Антирасистські протести перекинулися й на Європу. У Парижі на акції незгоди вийшли 20 тисяч людей. Згадали події чотирирічної давнини. У 2016 в машині поліції дорогою до відділку помер темношкірий француз Адаме Траоре.

Минулого тижня судові експерти виправдали жандармів, які його супроводжували. Мовляв, затриманий помер, бо мав слабке серце. Мітингарі ж винними вважають поліцейських.

Демонстрацію в Парижі - розігнали сльозогінним газом. Поліція дозволу на акцію не давала, адже масові зібрання - заборонені.