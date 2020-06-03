В Америці тривають протести. Понад 9 тисяч активістів уже затримали. За офіційними даними, 11 людей загинули це і мітингарі, і поліцейські. Кількість постраждалих рахують сотнями. А події в центрі Вашингтона дедалі більше нагадують український Майдан - передає Дмитро Анопченко, який провів там цілий день і бачив усе на власні очі.

Щодня вулиці Вашингтона заповнені людьми. Але тактика тепер інша - жодного насильства! Тих, хто намагається щось розбити самі ж і стримують; і постійно чути як люди вигукують "hands up - don't shoot" - "руки вгору, не стріляйте" показуючи, що у них немає зброї і акції мирні.

Більше того, соцмережі уважно моніторять всі повідомлення і миттєво "банять" будь-які групи і користувачів, хто закликає принести зброю на протести.

Білий дім і урядовий квартал обгородили металевим парканом у два людських зрости, спорудивши його за ніч. Поліція тепер по один бік кордону, на значній відстані. А люди згуртувались тепер біля огорожі: намагаються докричатися - вигукують "кидайте цю роботу"

Та тримають саморобні плакати.

Я працюю вчителькою тут, у Вашингтоні. У мене багато темношкірих учнів - тож і прийшла їх підтримати.

Доки білі мовчать - і триватиме поліцейське насильство. Доки ми не розгніваємося - людей і далі битимуть.

Єдиної стратегії немає, як поки немає і лідерів протестів. І коли хтось намагається віддавати накази

Я ж вам сказав - треба рухатись колоною.

То інші просто ігнорують. Але при цьому певне управління і певний план відчуваються.

Зовсім, як колись на українському майдані, вже з'явилися місця, де роздають їжу і воду.

Безплатна їжа! Жіночко, безплатна їжа! Може, комусь води?

Молоко - для тих, хто отруїться сльозогінним газом (на випадок, якщо знову будуть заворушення і атаки). І вже з'явилася власна медична служба - три групи з волонтерів постійно патрулюють територію.

Якщо раптом комусь стане зле чи почнуться атаки, ми знаємо, як допомогти. І оперативно доправимо до найближчого шпиталю.

Від багатьох активістів я чую - готові розбивати тут наметове містечко і жити постійно, як було колись під час акції "Occupy Wall Street", коли люди кілька місяців провели у нью-йоркському парку. Але єдиної думки щодо цього поки немає.

Я вже геть втомився від цього! Я просто темношкірий, якого не вважають за людину. Ми не підемо звідси. Покажемо цим столичним покидькам, що це ми - сила!

Але насправді сила поки у влади. І якщо у Вашингтоні затримань майже немає. То в інших містах Америки все набагато складніше.

У Бостоні сьогодні вночі були сутички. Силовикам довелося відступити і навіть військову техніку.

Масові арешти у Лос-Анджелесі, там затримано вже понад дві з половиною тисячі людей. У Нью-Йорку - під вартою півтори тисячі протестувальників.

Наказ Трампа виконується - у містах щодня все більше поліції і армійців. Перехрестя вже навіть важкими автівками перекривають. Нацгвардія звітує - вивела на вулиці 20 тисяч своїх бійців, а Пентагон перекинув в столицю півтори тисячі військових.