Заявление партии

Сегодня, 3 июня, на заседании Кабинета Министров планировалось рассмотреть предложения министра юстиции по внесению изменений в Закон "Об очищении власти". Однако вопрос был вновь отложен. Несмотря на наличие выводов Венецианской комиссии, многократные резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), у украинской власти нет политической воли для давно назревшего шага – отмены люстрации.

Зе-команда обещала исправить несправедливость, допущенную режимом Порошенко в отношении тысяч людей. Год прошел, а мы видим, что эта власть не устраняет последствия «работы» своих предшественников. Наоборот, она с удовольствием использует их авторитарные практики.

Вместе с оппозицией, судебной властью люстрацию разгромно критиковало международное сообщество. ПАСЕ, Венецианская комиссия, ЕСПЧ в своих резолюциях, рекомендациях и вердиктах четко указывали на несоответствие люстрации в Украине демократическим и цивилизованным нормам. Но власть не хочет отменять дискриминационные нормы. А, исходя из предложений Министерства юстиции, Зе-команда собирается двигаться в другом направлении.

Власть намеревается сохранить принцип коллективной ответственности для десятков тысяч государственных служащих. Планирует создать очередную бюрократическую структуру – комиссию по люстрации. Вопреки праву и презумпции невиновности люди должны будут доказывать свою невиновность сидящим на зарубежных грантах люстрационным комиссарам. Понятно, что это еще одна коррупционная кормушка и способ внешнего влияния на Украину.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" надеется, что снятие проекта, подготовленного Министерством юстиции – это признание ошибочности позиции министерства. Дискриминационная люстрация должна быть безотлагательно отменена!

Тянуть с этим решение нельзя из-за катастрофической "кадровой дыры" в государственном управлении. Закон об очищении власти не может быть ширмой для бездарностей и дилетантов, которые при его помощи защищают свое привилегированное положение во власти.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает категорически против дискриминационной люстрации. Мы будем добиваться отмены этого закона и восстановления прав сотен тысяч людей. Мы требуем восстановить достоинство и права людей и вернуть в управление опытные кадры.