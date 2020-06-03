За результатами зустрічі з керівниками провідних закладів вищої освіти, яка відбулася 2 червня, Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань розвитку вищої освіти в Україні.

"Її завданнями, серед іншого, будуть удосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні, підготовка пропозицій для вдосконалення законодавства в цій галузі, зокрема щодо фінансової автономії закладів вищої освіти, механізму залучення приватних інвестицій та розвитку державно-приватного партнерства", – зазначив Глава держави.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів має розробити та затвердити до 1 листопада поточного року стратегію розвитку вищої освіти на 2021 - 2031 роки.

"Ми повинні сформувати чіткі цілі та готувати конкурентоспроможних фахівців – відповідно до потреб української економіки. Визначити, якими професіями ринок перенасичений, а які, навпаки, будуть гостро затребувані в майбутньому", - зауважив президент.

Також до 1 грудня цього року Кабмін має затвердити державну програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів.

"Студентські гуртожитки мають бути сучасними, комфортними, а головне – в достатній кількості для потреб іногородніх студентів", - наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, уряд та Інститут стратегічних досліджень разом з Національною академією педагогічних наук України до 1 вересня 2020 року мають розробити та затвердити державну програму розвитку науково-дослідницької інфраструктури в Україні та план заходів щодо популяризації природничих наук і математики.

"Україна - це земля винахідників та першовідкривачів, визнаних усім світом. У нас повинні з’явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські. Для цього маємо розвивати наукову діяльність у вишах, розбудовувати науково-дослідницьку інфраструктуру, зокрема галузеві лабораторії. Не може бути успішною країна, яка пропонує науковцю тільки стілець, аркуш паперу й ручку. Це треба змінювати", – переконаний президент.

Також до 1 вересня поточного року уряд має розробити план заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів.

"Це дасть і важливі для економіки надходження, і сприятиме встановленню міцних міждержавних зв’язків", – наголосив Володимир Зеленський.

Згідно з указом, керівник Офісу президента України має у двотижневий строк подати проект положення про Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні та пропозиції щодо її персонального складу.

"Хочу наголосити, що ми не зосереджені лише на вищій освіті. Найближчим часом ми проведемо зустрічі з представниками дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти й разом визначимо шляхи розвитку та вдосконалення цих рівнів", - зауважив Глава держави.