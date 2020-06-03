Жінки й досі заробляють у середньому на 25% менше за чоловіків

Припинити Гендерну дискримінацію в Україні закликали уряд і парламент у Конфедерації профспілок. Адже жінки й досі заробляють у середньому на 25% менше за чоловіків.

Це дані держстатистики за перший квартал 2020 року. І це неприпустимий розрив. Тож це питання потребує законодавчих рішень.

Cергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України: