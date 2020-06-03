Сергій Каплін закликав зупинити гендерну дискримінацію в Україні [ Редактировать ]
Припинити Гендерну дискримінацію в Україні закликали уряд і парламент у Конфедерації профспілок. Адже жінки й досі заробляють у середньому на 25% менше за чоловіків.
Це дані держстатистики за перший квартал 2020 року. І це неприпустимий розрив. Тож це питання потребує законодавчих рішень.
Cергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України:
Уряд, президент і парламент повинні вчинити кілька надзвичайно серйозних. фундаментальних кроків для того, щоби це виправити. Ми повинні забезпечити рівні можливості для жінки і чоловіка, щодо працевлаштування, щодо захисту їх трудових прав і звичайно захисту зарплатних і пенсійних прав жінки і чоловіка.
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