Розстріляв підлітка! На Дніпропетровщині п'яний мисливець поцілив із рушниці в 16-річного хлопця. Юнак - вижив, і зараз в лікарні. Що сталося: нещасний випадок? Чи у чоловіка був умисел? Олена Мендалюк - побувала на місці подій.

Вот лобная кость, а вот осколок, который нас беспокоит.

Лікар показує знімки 16-річного пацієнта, якого напередодні доставили з вогнепальним пораненням. У хлопця численні осколкові поранення грудної клітини, плеча та голови.

Сергій Інюшин, заступник директора з хірургічної роботи Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Ранения не большие, но достаточно опасные. Один из осколков, пробил лобную кость и находится в опасной зоне, лобном синусе. Чем это опасно? Это опасно прежде всего воспалительными изменениями, ну естественно нагноениями.

У хлопця з мисливської рушниці поцілив 47-річний чоловік. Сам він проживає у Кам'янському, а в селі Єлизаветівка має дачу. Сусіди кажуть, жодних проблем із цим чоловіком не мали, можуть розповісти тільки хороше. Те що сталося, називають нещасним випадком. Пригадують, напередодні стрілець приходив скаржитися - до нього на подвір'я внадилися лисиці.

Геннадій, житель с. Єлизаветівка:

У нього там курей покрали, якраз і він он хотів їх порозгонять. Він заходив до мене, ну випивший може, запах був. По ньому не скажеш, що він випивший.

Стрільця затримали. Він розкаюється у скоєному. Слідчим розповів, полювати на лисиць пішов пізно ввечері, тож хлопця не розгледів.

Ганна Старчевська, начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:

Помітив, що щось ворушиться у кущах. Зробив постріл, однак потрапив у хлопця. Відстань між стрілком та хлопцем, була досить велика, близько 80 метрів. Почув як дитина закричала, побіг до неї, викликали швидку, викликав батьків і вже потім викликали поліцію.

Мисливська рушниця, з якої стріляв затриманий, зареєстрована. Правоохоронці кажуть, попри каяття, чоловікові таки доведеться відповісти за скоєне. Кримінальне провадження відкрили за статтею "замах на умисне вбивство".