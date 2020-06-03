На Дніпропетровщині мисливець "вполював" підлітка [ Редактировать ]
Розстріляв підлітка! На Дніпропетровщині п'яний мисливець поцілив із рушниці в 16-річного хлопця. Юнак - вижив, і зараз в лікарні. Що сталося: нещасний випадок? Чи у чоловіка був умисел? Олена Мендалюк - побувала на місці подій.
Вот лобная кость, а вот осколок, который нас беспокоит.
Лікар показує знімки 16-річного пацієнта, якого напередодні доставили з вогнепальним пораненням. У хлопця численні осколкові поранення грудної клітини, плеча та голови.
Сергій Інюшин, заступник директора з хірургічної роботи Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:
Ранения не большие, но достаточно опасные. Один из осколков, пробил лобную кость и находится в опасной зоне, лобном синусе. Чем это опасно? Это опасно прежде всего воспалительными изменениями, ну естественно нагноениями.
У хлопця з мисливської рушниці поцілив 47-річний чоловік. Сам він проживає у Кам'янському, а в селі Єлизаветівка має дачу. Сусіди кажуть, жодних проблем із цим чоловіком не мали, можуть розповісти тільки хороше. Те що сталося, називають нещасним випадком. Пригадують, напередодні стрілець приходив скаржитися - до нього на подвір'я внадилися лисиці.
Геннадій, житель с. Єлизаветівка:
У нього там курей покрали, якраз і він он хотів їх порозгонять. Він заходив до мене, ну випивший може, запах був. По ньому не скажеш, що він випивший.
Стрільця затримали. Він розкаюється у скоєному. Слідчим розповів, полювати на лисиць пішов пізно ввечері, тож хлопця не розгледів.
Ганна Старчевська, начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
Помітив, що щось ворушиться у кущах. Зробив постріл, однак потрапив у хлопця. Відстань між стрілком та хлопцем, була досить велика, близько 80 метрів. Почув як дитина закричала, побіг до неї, викликали швидку, викликав батьків і вже потім викликали поліцію.
Мисливська рушниця, з якої стріляв затриманий, зареєстрована. Правоохоронці кажуть, попри каяття, чоловікові таки доведеться відповісти за скоєне. Кримінальне провадження відкрили за статтею "замах на умисне вбивство".
по теме
Жителі Дніпра продавали підробні харчі та заробляли мільйони
25 тонн підробних харчів на понад мільйон гривень вилучили в чотирьох жителів Дніпра. Товар ділки рекламували й збували з етикетками відомих українських брендів - через власний інтернет-магазин.
В Одесі влаштували стрілянину на ринку
На Одещині сталася стрілянина на промтоварному ринку, двох людей поранено. За даними поліції, вранці до магазину тканин на торговщині увірвались двоє молодиків у масках
Стрілянина в Броварах: поліція затримала 30 людей
Уже 20 учасникам стрілянини у Броварах обрали запобіжний захід - два місяці арешту кожному без права на заставу. Суд тривав напередодні до пізньої ночі. Загалом, затримали 30 учасників. У поліції кажуть, знають щонайменше про 60, серед яких і організатори інциденту.
У США грабують крамниці та палять автівки поліцейських
Щонайменше один загиблий, десятки поранених і затриманих. У Сполучених Штатах не вщухають масові протести через смерть афроамериканця. Люди підпалюють поліцейські автівки, трощать і грабують крамниці
В ООН засудили тортури і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика
Зґвалтування у Кагарлику сталося 24 травня, жертвою поліцейських стала місцева жителька