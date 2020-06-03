Дві з половиною тисячі "листів щастя" вже полетіли до своїх власників

Дві з половиною тисячі "листів щастя" вже полетіли до своїх власників. Це перша порція адмінпостанов, яку правоохоронці передали Укрпошті. А загалом за перші три дні роботи система відеофіксації - зафіксувала десятки тисяч порушень. І далі - більше.

У Міністерстві внутрішніх справ ініціюють законопроект, за яким злісних порушників позбавлятимуть прав і відправлятимуть назад в автошколу. Про всевидюще дорожнє око - Юлія Жешко.

Їдучи кварталами Києва неозброєним оком бачимо - швидкості 20 кілометрів за годину ніхто не дотримується. А тим, хто тягнеться сигналять або намагаються обігнати. Що ж до їзди містом, то за новими правилами дорожнього руху швидкість не має перевищувати п'ятдесяти кілометрів за годину плюс похибка. Цих стандартів дотримуються не всі.

Скільки сьогодні порушень вами було виявлено? - Достатньо.

Наша знімальна група перевірила на швидкість основні магістралі Києва. За новими правилами, на автомобільних дорогах з роздільними проїзними частинами дозволена швидкість 110 кілометрів за годину. Це стосується великих трас. А от щодо проспектів, тут тепер, не більше ніж 90 з урахуванням похибки. Судячи з нашого міні-дослідження, сьогодні швидкість майже ніхто не перевищував. Водії не заперечують, усе через камери фіксації. Вони і залякали автовласників.

Вещь хорошая. Со временем, себя оправдает. Думаю, бюджет пополнится. - 35 тисяч штрафів. Як вважаєте, ви серед них? - Думаю, ні. Я був за містом в цей час.

Вам колись приходили листи щастя? - Ні, ніколи. - Очікуєте, що прийдуть? - Нет, стараюсь, ездить по правилам, не нарушать. Надеюсь, такого не будет.

Напередодні, в Міністерстві внутрішніх справ оголосили антирекорд порушень. Лише за першу добу виявили 35 тисяч - і це лише в столиці та області. Були серед водіїв і ті, хто пролітав камери кілька разів на швидкості понад 200 кілометрів. На невтішну статистику перших днів - уже відреагували в патрульній поліції. Там заявили, що першу партію листів надішлють адресатам уже сьогодні. Тож, двом з половиною тисячам порушників невдовзі доведеться заплатити штрафи.

Віктор Черній, директор КП "Центр організації дорожнього руху":

У місті Києві на сьогодні за статистикою поліції - загинула 31 людина. І на превеликий жаль серед них - 15 пішоходів. Це страшні цифри для нас. Тому, на часі нові комплекси, культура водія. Кожне правило, яке сьогодні прописано - це чиєсь життя. Не будемо порушувати - все буде добре.

Та слід врахувати у кожного правила є винятки. Показова ситуація сталася в понеділок. В інтернет потрапив запис, який викликав у соцмережах справжній ажіотаж. В самому центрі Києва невідомий почав бити жінку. Це побачив чоловік на позашляховику, який проїжджав поряд. Водій вибіг з авто посеред проїжджої частини і заступився за киянку. Показувати обличчя потерпіла не бажає. Але усе-таки погодилась розповісти, як їй погрожував незнайомець.

"Камера зняла вже фінал. І не зафіксувала те, що йому передувало, у під'їзді, як він погрожував. І тут все відбулося вмить. Він розмахується, жбурляє мій телефон. Після цього я вжила екстрені заходи - балончик. Він мене двічі вдарив. Якби не чоловік, який проїжджав повз, я не знаю, що б зі мною сталося".

Захисник говорити на камеру теж відмовився. За його словами - так само вчинив би будь-який чоловік.

"Коли я здійснював маневр на вулиці Саксаганського, ми звернули увагу на якийсь конфлікт. Чоловік розмахував руками. Ми почали повільно їхати. І після того, як він кілька разів зарядив дівчині в лице, я заскочив на бордюр і вибіг з машини. Усе це характеризують як героїзм. Але це потрібно називати скромніше. Я б це так ніколи не назвав".

Зняли покинутий позашляховик і камери відеофіксації. Але чи отримає його власник так званий лист щастя - поки що невідомо.