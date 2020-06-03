Катя Варнава очаровала фанатов нежным образом [ Редактировать ]
Известная телеведущая Екатерина Варнава, которая недавно полностью разделась перед объективом камеры, удивила поклонников новым снимком. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.
На фото Катя позирует в сером свитере. Дополнили "домашний" и уютный образ легкие локоны и нежный макияж.
Фанатам очень понравилась Катя в таком, казалось бы, обычном образе. Они "засыпали" звезду комплиментами.
Напомним, Екатерина Варнава шокировала болезненной худобой. А также Варнава попала в "черный список" Украины.
Кроме того, мы писали, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
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