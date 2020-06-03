Известная телеведущая Екатерина Варнава, которая недавно полностью разделась перед объективом камеры, удивила поклонников новым снимком. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.

На фото Катя позирует в сером свитере. Дополнили "домашний" и уютный образ легкие локоны и нежный макияж.

Фанатам очень понравилась Катя в таком, казалось бы, обычном образе. Они "засыпали" звезду комплиментами.

Напомним, Екатерина Варнава шокировала болезненной худобой. А также Варнава попала в "черный список" Украины.

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