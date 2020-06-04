Мінерові мосту Метро обрали запобіжний захід [ Редактировать ]
Два місяці арешту, або 315 тисяч гривень застави. Такий запобіжний захід обрали псевдомінерові Віталію Ткаленку. Це він у понеділок погрожував підірвати у Києві міст Метро.
Чоловіка затримала поліція. Вибухівки не знайшли. За статтею, яку інкримінують Ткаленку, його можуть заґратувати на 4-8 років. Але затриманий вже заявив, що має проблеми із психікою, тож йому призначать відповідну експертизу.
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