Два місяці арешту, або 315 тисяч гривень застави. Такий запобіжний захід обрали псевдомінерові Віталію Ткаленку. Це він у понеділок погрожував підірвати у Києві міст Метро.

Чоловіка затримала поліція. Вибухівки не знайшли. За статтею, яку інкримінують Ткаленку, його можуть заґратувати на 4-8 років. Але затриманий вже заявив, що має проблеми із психікою, тож йому призначать відповідну експертизу.