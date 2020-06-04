Дедалі більше користувачів смартфонів потрапляють у ДТП, коли втуплюються в його екран на вулиці. Це помітили чиновники у японському місті Ямато. І вирішили боротися із цією шкідливою звичкою. Які методи вигадали - дивіться далі.

Жодних смартфонів на вулиці. Таку нову реальність для пішоходів створюють у Ямато - передмісті Токіо. Ґаджети стали справжньою проблемою для водіїв і загрозою для самих пішоходів, зазначають у мерії. Дві третини користувачів не здатні без інцидентів перейти пожвавлену вулицю. Такі результати дослідження японської компанії мобільного зв'язку.

Сатору Окі, мер міста Ямато:

Закликаю всіх не використовувати смартфони під час руху. Уся ваша увага прикута до нього, ви можете нашкодити собі навіть більше, ніж іншим. Якщо міська влада не втрутиться, це справді стане трагедією.

Від слова - до діла. На початку тижня до міської асамблеї подали законопроєкт, який забороняє громадянам користуватися телефонами під час прогулянки. Пішоходи відреагували на такі плани по-різному, але всі згодні, що проблема є і потребує розв'язання.

Ісао Іноуе, перехожий:

Як бачите, я зараз не тримаю в руках смартфона. Та й немає такої потреби, але я знаю, що це соціальна проблема.

Еміко Окі, перехожа:

Чи небезпечно дивитися у смартфон під час прогулянки? Для мене, напевно, так. Я можу, не озираючись, вийти на дорогу або не побачити велосипедиста.

Цифровим життям на вулиці "грішать" і велосипедисти. Занурені у телефони, вони часто наїжджають на пішоходів. Подекуди постраждалі вимагають компенсації до 100 мільйонів ієн, а це - мільйон доларів. Влада погоджується: заборона смартфонів на вулиці - радикальний, проте необхідний крок. Успішним досвідом у боротьбі зі шкідливими звичками місто Ямато вже може похвалитися.

Сатору Окі, мер міста Ямато:

Раніше багато людей курили на вулицях. Але ми видали постанову про заборону і зараз вуличних курців поменшало майже на 93 відсотки. Сьогодні ми живемо у світі, де соціальні норми постійно змінюються.

Якщо законопроєкт ухвалять, це буде першою такою забороною в Японії. Плакати та повідомлення інформуватимуть громадян про нововведення, яке можуть запровадити вже з наступного місяця. Щоправда, жодного покарання воно не передбачає.