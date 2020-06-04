На Буковині долають наслідки негоди, яка вирувала напередодні. Кілька днів в області без упину йшли дощі. Місцями кількість опадів перевищила норму вдвічі. Тож вода в річках піднялася і почала підтоплювати дамби. Селяни просять чиновників - зарадити їхній біді.

Це відео зняли в селі Банилів. На ньому видно, як стрімкі водні потоки зносять усе на своєму шляху. Гірський Черемош - заливає берег.

За лічені години річка піднялася більш як на метр. Потоки частково змінили русло.

Олександр Рошко, заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет:

Річка поділилася на два потоки - правий і лівий. І швидкість правого потоку набагато більша, тому що його підмило. Ми бачимо, що зараз потік б'є в саме тіло дамби. Він її руйнує.

Щоб стрімка вода не знесла дамбу, береги взялися укріплювати колодами.

Валерій Боровець, інженер:

Привезли смереки, поклали їх на тіло дамби. Смереки відбивають воду. Це старий дідівський метод.

Такі захисні укріплення подіяли - річка вже не так розмиває береги. Та наступного паводка саморобні берегоукріплювальні споруди можуть просто не витримати.

Тетяна Кузяк, в. о. сільського голови села Банилів:

Якщо всі поля будуть затоплені, зважаючи на цю погоду врожаю не буде, це буде катастрофа не тільки нашого села, а й всієї області.

Схожа ситуація в Банилові була й торік. Тоді річка розлилася настільки, що довелось і людські хати рятувати, і береги укріплювати вдень і вночі. В місцевому управлінні водних ресурсів розробили програму захисних робіт. І під неї обласна влада таки надала гроші - півтора мільйона гривень. Хоча водники заявляли - на відновлення всієї дамби цього замало.

Андрій Кавуля, начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет:

Мені жаль таке констатувати, але ми не раз звертаємося і говоримо про ситуацію кричащу. В тому році це могло бути 1,5 мільйона. Сьогодні державних коштів буде, мінімум, на мільйон більше.

Цьогоріч профінансувати укріплення дамби просять уже в урядовців, поки що грошей не отримали. А за прогнозами синоптиків, на Буковині дощитиме ще принаймні до середини червня. А потім - і в липні.

Тетяна Негадайлова, начальниця Чернівецького обласного центру з гідрометеорології:

Чогось такого екстремального - ні, але, так як у нас норма 130 мм для липня місяця, це говорить про те, що окремі дощі зливові можуть підмічатися і не виключати тих же паводків.

Тож і фахівці, і жителі Банилова сподіваються - на їхню проблему владники зрештою звернуть увагу.