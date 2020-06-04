В центре Киева 4 июня, анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета министров. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации

Как известно, под стенами Кабинета министров проходит митинг владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Собравшиеся требуют от властей предоставить выводы относительно Комплексного закона о доступном растаможивании транспорта для дальнейшего голосования в комитете и Верховной Раде.

Также участники акции требуют "прекратить террор граждан Украины", которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе и прекратить "издевательства таможенников над гражданами Украины в Закарпатье", приезжающих с заработков из Европы.

Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина, а также не нарушать общественный порядок.

Напомним, ранее в Гонконге тысячи людей вышли на митинг против плана Китая ввести законы, связанные с национальной безопасностью.

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