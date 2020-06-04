Депутати направили на доопрацювання програму дій Кабінету Дениса Шмигаля. Наш парламентский кореспондент Ксенія Барвіненко розкаже, чому обговорення урядових планів ледь не дійшо до відставки Кабміну.

Вітаю Олександре, перш за все поясню навіщо потрібна програма дій уряду. План дій - це документ, в якому уряд розписує свої плани на рік по розвитку країни. Тут мають бути чітко розписані усі кроки Кабміну, з цифрами і строками їх виконання. А головне, якшо парламент приймає такий документ, уряд отримує річний імунітет від звільнення. Але на розгляд депутатам подали 9 сторінок тексту, обранці кажуть - не побачили там жодної конкретики, а цифры були лише в якості нумерації сторінок.

Інна Совсун, народний депутат, фракція "Голос":

Загальні фрази з вікіпедії - це не серйозно.

Тарас Батенко, народний депутат, позафракційний:

Мы не повинні прислухатися до прем'єр-міністра, ми повинні відправити у відставку весь уряд в цілому.

В уряді намагалися прикритися коронавірусом. Мовляв епідемія не дала змоги повноцінно розписати урядові плани, тож написали документ як змогли, але планують доопрацювати.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Горизонт планування через пандемію значно звузився, тому були внесені зміни до програми діяльності уряду та інших документів, ми подавали.першу пограму дій з розумінням, що будемо її доопрацьовувати.

Але депутати розійшлися не на жарт, мало не кожна Фракція наполягає аби уряд взагалі пішов у відставку. Перша причина - некомпетентність. А друга - не самостійність уряді.

Іван Крулько, народний депутат, фракція "Батьківщина":

У Гончарука програма була на 118 сторінок, ця програма на 7 сторінок, але Гончарука 118 сторінок не спасла і навіть імунітете не спас, тому що була команда піти у відставку і він їїї виконав, бо сьогодні влада знаходитьс в руках.однієї людини.

Петро Порошенко, народний депутат, фракція "Європейська солідарність":

7 місяців назад, тут уже розглядали програму діяльності уряду, але мало хто зраз згадає прізвище того, хто доповідав програму дій уряду. Бо уряд зараз - це димова завіса, яка має прикрити реального господаря, людину, яка несе повну відповідальність за ситуацію в країні і це Володимир Зеленський.

Але силами монобільшості документ ухвалили і відправили на доопрацювання. Тепер уряд отримав імунітет на рік від звільнення. Але кадрових чисток уникнути не вдалося, нардепи звільнили Вадима Пристайка з посади віце прем'єр-міністра з євроінтеграцї. І призначили на цю посаду Ольгу Стефанишину. До цього вона працювала в офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Знайшлося місце в уряді для Олександра Ткаченка- колишнього ген директора 1+1. Його призначили міністром культури та інформаційної політики. Він пропонував цензурувати ЗМІ та блогерів та пропонував ввести відповідальність за поширення фейків та неправдивої інформації.