3 июня, в интервью одному из украинских СМИ А. Резников, который играет роль вице-премьера, ответственного за реинтеграцию, и является первым заместителем главы делегации Украины в Минской контактной группе, по сути, поставил крест на мирном урегулировании. От имени Украины он заявил, что для украинской власти больше не актуален диалог с Донецком и Луганском. Такими заявлениями украинская власть не только опровергает подписанное ими же Парижское соглашение, но де-факто блокирует любые подвижки в переговорном процессе, загоняя ситуацию в тупик, а главный переговорщик от украинской власти превратился в подпевалу Порошенко.

Сегодня уже всем ясно, что обещания Зеленского о скором достижении мира - обман. Власть не добилась никаких успехов в этом главном для Украины вопросе. Вместо выполнения своих обязанностей Владимир Зеленский самоустранился от процесса, он полностью передал полномочия прихвостням партии войны, а сам кормит страну "селфиками" в спортивной форме и "видосиками" в вышиванках. Мы расцениваем нынешнюю позицию власти в вопросах мирного регулирования как прямое вредительство интересам страны - власть защищает не украинский народ, а обслуживает партию войны.

Пиар на обмене пленными власть использует как ширму, чтобы скрыть провал в других принципиальных для мирного урегулирования вопросах: прекращения боевых действий, разведения сил от линии соприкосновения, обеспечения диалога с Донецком и Луганском и выполнения Минского соглашения. Фактически сегодня президент Зеленский встал на позиции своего предшественника Порошенко, но он забыл, что народ отказался поддерживать политику Порошенко на президентских выборах. Зеленский боится и заискивает перед уличными бандами национал-радикалов. По всей видимости, скоро власть опять запоет любимую песню режима Порошенко-Яценюка про стену, но Донбасс - это Украина. Там живут украинцы.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" требует от Президента Украины вернуться к исполнению своих обязательств по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Отстранить от переговорного процесса всех приспешников партии войны, которые вредят диалогу. Обеспечить разработку и принятие всех политических решений, достигнутых в рамках "нормандской четверки" и предусмотренных Минскими соглашениями. Украинский народ требует окончить войну. Обеспечить мир и единство страны.