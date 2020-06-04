Опубликовано "секретное" произведение Эрнеста Хемингуэя [ Редактировать ]
Одно из американских изданий показало миру неизвестное произведение Эрнеста Хемингуэя, которое пылилось на полке библиотеки долгие годы.
Об этом сообщает The New Yorker.
По информации, рассказ похож на произведение "Старик и море", но в нем описывается охота на огромного марлина, которого автор з товарищами собирались поймать.
Известно, что обнаруженное произведение называется "Погоня, как счастье" и является одним из немногих неопубликованных рассказов Эрнеста Хемингуэя.
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