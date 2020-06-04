Одно из американских изданий показало миру неизвестное произведение Эрнеста Хемингуэя, которое пылилось на полке библиотеки долгие годы.

Об этом сообщает The New Yorker.

По информации, рассказ похож на произведение "Старик и море", но в нем описывается охота на огромного марлина, которого автор з товарищами собирались поймать.

Известно, что обнаруженное произведение называется "Погоня, как счастье" и является одним из немногих неопубликованных рассказов Эрнеста Хемингуэя.

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