Карантин послаблюють, а садочки не відкривають. У Черкасах батьки малюків - у розпачі. Більшості з них просто нікуди подіти дітей, а роботодавці вже погрожують звільненнями. Сьогодні близько півсотні мам - вийшли на акцію протесту під стіни мерії.

Цей садочок у середмісті Черкас уже третій місяць замість дітей приймає лише батьків - щоправда, на вході. Як і ще 53 міських дитячих закладів, він теж на карантині. З персоналу тут лише завгосп. Жінка розповідає: доки немає розпорядження на відкриття від профільного департаменту, поспішають зробити ремонт.

Вот, сейчас на втором этаже у нас идет ремонт. Вот делают туалет, в ближайшее время, за ети две недели - их сделают.

Доки садочки порожні, вдома залишаються понад 10 тисяч малюків, а їхнім батькам вже уривається терпець.

Ось такий імпровізований дитсадок матусі влаштували під стінами Черкаської мерії, щоб привернути увагу посадовців до ситуації. Ганна - мама-одиначка. Уже третій місяць працює дистанційно, але її керівництво такий режим уже не влаштовує.

Ганна Зорінова, жителька Черкас:

Я не можу вийти на роботу - за квартиру треба заплатити, дитину нагодувати і одіти, бо вже літо йде. У мене такої можливості немає. Реально, це - просто безвихідь!

Ледве біля пікету з'являються посадовці з мерії, жінки одразу закидають їх запитаннями. Мовляв, уже від завтра уряд пом'якшує карантинні заходи, а про відкриття садочків у Черкасах - ні пари з вуст. Заступник міського голови пояснює: проблема зараз у ПЛР-тестуванні працівників дитсадків - діагностику не можуть пройти всі одночасно.

Без цього не можна і все! 50 відсотків населення Черкас дома сидить - це така вимога для відкриття садочків!

А от міський голова запевнив: над відкриттям дитсадків зараз у посиленому режимі працює профільний департамент.

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:

Проводяться всі комплексні заходи для того, щоб у вівторок відкрити садки. - Всі відкриються, чи поетапно ? - Всі.

Батьки ж дітлахів налаштовані рішуче. Кажуть: якщо садочки з наступного тижня не запрацюють - приведуть дітей просто в мерію.