В Україні потрібно замінити близько 20 тисяч газорозподільчих пунктів - це обладнання, яке регулює тиск подання газу в помешкання кожного українця. І його зношеність загрожує холодними батареями або навіть аваріями. Заміна вже проходить у 16 областях - для цього створили окреме підприємство. Як воно працює?

На цьому підприємстві компанії RGC Produktion у Львові виробляють блочні газорегуляторні пункти, вузли обліку газу та пристрої для дистанційного передавання даних.

Руслан Гузьо, оператор роботизованого зварювання RGC Produktion:

Я просто натискаю кнопку і воно само повністю зварює всю деталь. Я просто міняю деталь і все. Це набагато пришвидшує виробництво.

Проект працює вже рік. Зараз у виробництві задіяні майже 200 робітників. Інвестували понад два з половиною мільйони гривень, закупили новітнє обладнання: роботизований зварювальний комплекс, лазери для різання металу. При фарбуванні деталей - метод "запечення" фарби, як на провідних автоконцернах світу - щоб метал не іржавів десятки років.

Олександр Волович, керівник проекту RGC Produktion:

Наразі, на складі - не велика кількість продукції, так як працюємо "з коліс". Кожного дня ми відвантажуємо по декілька фур, сьогодні ми уже відправили 2 автомобілі - завантажені, поїхали розвозити продукцію по території України.

А це новий газорегуляторний пункт, встановлений вже на Харківщині. Він забезпечує стабільне подання газу двом тисячам споживачів.

Ігор Яковенко головний інженер управління експлуатації АТ "Харківгаз":

Ці жовті шафи - своєрідний "запобіжник" перед газовим обладнанням звичайного споживача. Вони захищають домогосподарства від коливань тиску природного газу та підтримують його на заданому рівні.

У диспетчерській регіональній газовій компанії в Києві зібрані показники газопостачання споживачів по всіх регіонах України. Зокрема, звідси й контролюють встановлення нового обладнання.

Олег Никоноров, директор Регіональної Газової Компанії:

Потреба газової галузі зараз на порядок більше і значно перебільшує існуючі виробничі потужності RGC Produktion. В усій країні існує 20 тисяч газорегулюючих пунктів, які потребують заміни. Стабільна робота такого газорегулюючого пункту - це гарантія надійності газопостачання і безпеки споживачів.

Попри карантин, офіс і далі працює.

Олег Никоноров, директор Регіональної Газової Компанії:

Навіть під час пандемії і економічної кризи ми не на день не припиняли нашої роботи. Доставка газу споживачам - безперервний процес. Інвестувати чи не інвестувати в період пандемії - такого вибору в нас немає. Ми завжди повинні піклуватися про безпеку газопостачання.

Нині це обладнання зі Львова встановлюють у 16 областях України.