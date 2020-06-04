Володимир Зеленський відміняє візи для туристів [ Редактировать ]
Дорогу М12 від Хмельницького до Кам'янця-Подільського відремонтують до кінця року, - про це заявив очільник "Укравтодору" під час робочої поїздки президента у регіоні.
Загалом, в області цьогоріч планують оновити понад 370 кілометрів автошляхів за державні та міжнародні кошти, а також за програмою "Велике будівництво" - на це передбачено більше 6 мільярдів гривень, - зазначив Володимир Зеленський. У рамках держпрограми також заплановано оновлення студентських гуртожитків.
У ході поїздки, глава держави також повідомив про плани лібералізації візового режиму для іноземців, а саме: громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії та арабських країн, які приїжджають до нас, як туристи.
Володимир Зеленський, президент України:
Політика візова - вона така: країна, яка відміняє візи для українців, які приїжджають до їх країн - і ми для них дзеркально відміняємо.
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