Дорогу М12 від Хмельницького до Кам'янця-Подільського відремонтують до кінця року, - про це заявив очільник "Укравтодору" під час робочої поїздки президента у регіоні.

Загалом, в області цьогоріч планують оновити понад 370 кілометрів автошляхів за державні та міжнародні кошти, а також за програмою "Велике будівництво" - на це передбачено більше 6 мільярдів гривень, - зазначив Володимир Зеленський. У рамках держпрограми також заплановано оновлення студентських гуртожитків.

У ході поїздки, глава держави також повідомив про плани лібералізації візового режиму для іноземців, а саме: громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії та арабських країн, які приїжджають до нас, як туристи.

Володимир Зеленський, президент України: