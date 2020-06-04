В Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северного потока - 2". Документ усиливает санкции законопроекта "Об энергетической безопасности Европы", который блокирует завершение строительства газопровода. Об этом сообщил один из его соавторов сенатор-республиканец Джон Баррассо.

По его словам, документ должен "уточнить и расширить" существующие санкции.

Президент России Владимир Путин продолжает пытаться обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект раз и навсегда прояснит, что те, кто каким-либо образом вовлечен в строительство трубопровода, столкнутся с серьезными и немедленными американскими санкциями.

Законопроект поддержали пять членов палаты от обеих партий, включая сенатора от Техаса Теда Круза.

Ранее мы писали, что Россия вскоре возобновит строительство "Северного потока-2".