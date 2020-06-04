Санкции против "Северного потока-2": в США внесли законопроект [ Редактировать ]
В Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северного потока - 2". Документ усиливает санкции законопроекта "Об энергетической безопасности Европы", который блокирует завершение строительства газопровода. Об этом сообщил один из его соавторов сенатор-республиканец Джон Баррассо.
По его словам, документ должен "уточнить и расширить" существующие санкции.
Президент России Владимир Путин продолжает пытаться обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект раз и навсегда прояснит, что те, кто каким-либо образом вовлечен в строительство трубопровода, столкнутся с серьезными и немедленными американскими санкциями.
Законопроект поддержали пять членов палаты от обеих партий, включая сенатора от Техаса Теда Круза.
Ранее мы писали, что Россия вскоре возобновит строительство "Северного потока-2".
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