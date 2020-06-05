Країни Європи створили альянс для розробки вакцини від коронавірусу [ Редактировать ]
Для розробки вакцини від коронавірусу Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди створили альянс. Про це повідомляє "Дойче Велле".
Країни домовилися пришвидшити цей процес і зробити вакцину широкодоступною для Євросоюзу, а також країн із низьким рівнем життя. Нині альянс розробляє спільну стратегію розподілу інвестицій і веде переговори з фармацевтичними компаніями щодо подальшого співробітництва.
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