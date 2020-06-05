Ученые из США разработали средство от анафилактического шока, который может привести к смерти, в следствии аллергии.

Об этом сообщает NorthWestern.

По информации, прошли исследования некоторые ингибиторы, которые блокируют ферменты, приводящее к летальной реакции.

В процессе исследования мы протестировали ингибиторы БТК, которые направлены на блокировку фермента BTK, присутствующем внутри клеток, включая клетки иммунной системы. Их роль хорошо изучена при возникновении аллергической реакции. Оказалось, что блокировка БТК предотвращает высвобождение гистамина и других аллергических медиаторов.

Известно, что новые открытия дадут толчок для будущих экспериментов по антианафилактическим лекарствам.

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