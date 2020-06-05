У Франції протестують медики.Працівники лікарень по всій країні вийшли на пікети з вимогою підвищити платню та покращити умови праці. Вони заявляють, що коронавірусна криза виявила тривалі і системні проблеми в галузі. Мовляв через недофінансування у медзакладах багато вакансій і персонал змушений працювати понаднормово. Якщо людей не почують, профспілки погрожують загальнонаціональним страйком 16 червня.

Гадаю, усі побачили проблеми, які стали очевидними під час COVID-кризи. Їх широко висвітлювали медіа. Однак, боюсь, ми нині повернемося до тієї самої ситуації, що і до пандемії. Не бачу передумов для реальних систематичних змін, що зробили б нашу працю комфортнішою, а заробітки вищими.

