У Франції протестують медики: що вимагають [ Редактировать ]
У Франції протестують медики.Працівники лікарень по всій країні вийшли на пікети з вимогою підвищити платню та покращити умови праці. Вони заявляють, що коронавірусна криза виявила тривалі і системні проблеми в галузі. Мовляв через недофінансування у медзакладах багато вакансій і персонал змушений працювати понаднормово. Якщо людей не почують, профспілки погрожують загальнонаціональним страйком 16 червня.
Гадаю, усі побачили проблеми, які стали очевидними під час COVID-кризи. Їх широко висвітлювали медіа. Однак, боюсь, ми нині повернемося до тієї самої ситуації, що і до пандемії. Не бачу передумов для реальних систематичних змін, що зробили б нашу працю комфортнішою, а заробітки вищими.
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