Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко инициирует усиление карантинных мер и не переход Житомирской области на очередной этап ослабления карантина. Об этом чиновник заявил на брифинге, передает "РБК-Украина".

Соответствующее решение примет региональная комиссия.

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Также на заседании комиссии ТЭБ и ЧС будут рассматривать:

невозможность открытия в ближайшее время ресторанов на территории области;

проведение богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мероприятий;

проверку пассажирских перевозок правоохранителями на предмет соблюдения карантинных ограничений;

проверку рынков и магазинов по выполнению всех карантинных мероприятий.

Ранее мы писали о том, какие области не готовы к ослаблению карантина.

Также сообщалось, что в Киеве не разрешили открыть бары и рестораны 5 июня.