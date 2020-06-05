Коронавирус не отступает: в одной из областей усилят карантин [ Редактировать ]
Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко инициирует усиление карантинных мер и не переход Житомирской области на очередной этап ослабления карантина. Об этом чиновник заявил на брифинге, передает "РБК-Украина".
Соответствующее решение примет региональная комиссия.
Также на заседании комиссии ТЭБ и ЧС будут рассматривать:
- невозможность открытия в ближайшее время ресторанов на территории области;
- проведение богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мероприятий;
- проверку пассажирских перевозок правоохранителями на предмет соблюдения карантинных ограничений;
- проверку рынков и магазинов по выполнению всех карантинных мероприятий.
Ранее мы писали о том, какие области не готовы к ослаблению карантина.
Также сообщалось, что в Киеве не разрешили открыть бары и рестораны 5 июня.
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