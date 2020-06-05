Ресторани Києва залишаться на карантині [ Редактировать ]
А от Київ та ще сім областей під пом'якшення поки що не підпадають. Це Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, Донецька й Луганська області.
Через високий рівень захворюваності місцева влада вирішила почекати з відкриттям там ресторанів та кафе.
Коли ж у столиці повноцінно запрацюють заклади харчування - вирішать з огляду на ситуацію.
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