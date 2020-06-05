Місцева влада вирішила почекати з відкриттям там ресторанів та кафе

А от Київ та ще сім областей під пом'якшення поки що не підпадають. Це Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, Донецька й Луганська області.

Через високий рівень захворюваності місцева влада вирішила почекати з відкриттям там ресторанів та кафе.

Коли ж у столиці повноцінно запрацюють заклади харчування - вирішать з огляду на ситуацію.