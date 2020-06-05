Це вже не перша і, мабуть, не остання робота хлопця

Тангенси і синуси - випускник Чернівецького ліцею записав пісню для підготовки до ЗНО із математики. У майже трихвилинному реп-ролику Ігор Гавреш вмістив основні правила і задачі.

Автор переконаний, такий математичний реп може стати у нагоді випускникам і допомогти їм опанувати цю непросту науку.

До слова, це вже не перша відео-робота хлопця - раніше він записав кліп про наголоси в українській мові. Глядачі-випускники жартують: до повного комплекту не вистачає ще відео - з англійської мови.