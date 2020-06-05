Мистецтво на паркані! У Кропивницькому захисник Донецького аеропорту, а нині вчитель малювання, Ігор Попович, поки діти були на карантині, розмалював всіма барвами веселки - шкільний паркан. Підтримали творчу ініціативу й інші вчителі. У результаті, до цього сіре подвір'я навчального закладу, перетворилось на справжній творчий простір. Який саме - дивіться у сюжеті Олени Бринзи.

Із пензлями та фарбами вчителі школи-ліцею в Кропивницькому - перетворюють сірий паркан на арт-простір і посібник для навчання.

Ігор Попович, учитель мистецтва Кропивницької школи-ліцею:

На цьому графіті представлені дитячі навчальні вправи, тобто ми знаходимось в ліцеї, уроки мистецтва викладаються отакі речі, прості звичайні, які необхідно знати кожному, що таке лінія, що таке колір, що таке пляма, і ось таким чином набираються знання.

Це Ігор Попович - учитель мистецтва. Саме він ідейний натхненник та автор цих яскравих графічних зображень. Шість років тому чоловік захищав Донецький аеропорт. Після демобілізації здобув педагогічну освіту й подався вчителювати.

Ігор Попович, учитель мистецтва Кропивницької школи-ліцею:

В мене перший рік, я якби молодий спеціаліст, виявляється, не все вдається, скажу відверто, я напрацьовую свій досвід, я думав буде простіше буде, але не все так просто.

Ігор не лише створив графічні малюнки, а навіть розробив власний авторський шрифт для стріт-арту.

Ігор Попович, учитель мистецтва Кропивницької школи-ліцею:

Тут як ви можете помітити нема відомих двоміжних ліній шрифтових, а в основному суцільна пляма, вирізана по мінімуму, підганяв кожну літеру, щоб вона на цьому мінімалізмі і будувалась.

Ініціативу вчителя мистецтва підтримали й інші педагоги, які теж взяли до рук пензлі та оживили шкільний паркан.

Тетяна Чекаліна, заступник директора Кропивницької школи-ліцею:

Багато цікавого розповідає, я особисто була у нього на уроках не один раз і бачила, як він це робить, звичайно він це захоплення може передати й іншим, а це багато чого вартує, ну цей паркан діти бачили поки що світлини і вони вже вражені і здивовані.

Цей арт-простір подарунок для учнів, які повернуться до школи вже у вересні. І саме це місце, сподіваються вчителі, стане їхньою популярною та улюбленою селфі-зоною.