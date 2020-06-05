Жан Ван Ландегем, 65-летний житель бельгийского города Тюрнхаут, трясется от страха каждый раз, когда слышит звук проезжающего мимо его дома скутера. А все потому, что на протяжении девяти лет – в разное время дня или ночи – к его дому доставляли пиццу, которую он никогда не заказывал, передает vokrugsveta.ua.

Сначала Ландегем думал, что кто-то просто перепутал адреса. Однако заказы – не только пиццу, но и другой фаст-фуд – продолжали доставлять к его двери из разных заведений, иногда по нескольку раз в день.

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Кульминация наступила в январе прошлого года: тогда в один день к Ландегему приехали 10 доставщиков, один из них – с 14 пиццами.

"Я больше не могу спать. Я дрожу от страха каждый раз, когда слышу звук скутера", – рассказал Ландегем изданию "Het Laatste Nieuws".

Мужчине не приходилось платить за еду, так как он всегда отказывался от заказов, которых не делал. Однако ситуация была крайне неудобной как для него, так и для заведений.

Примечательно, что то же самое происходило в течение девяти лет и с другом Ландегема, который живет примерно в 30 километрах от Херентхаута.

Мужчины обратились в полицию, но пока не нашли "шутника". Очевидно, это какой-то их общий знакомый. По словам Ландегема, если этого человека все же удастся вычислить, "это будет не лучший день в его жизни".

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