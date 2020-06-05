Скільки вже в опозиції назбирали підписів за відставку Уряду та чим мотивують цей процес? Про це в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

Чи реально відправити цей Уряд у відставку? Та чим ви мотивуєте таку вимогу?

Процесс пошел. Потому что действительно в парламенте началось подписание об отставке правительства. И я убежден, что 150 подписей мы найдем. И я убежден, что этот процесс будет вынесен в парламент на голосование. Катализатором этого послужило абсолютно дикая, циничная ситуация с выплатой врачам, которые непосредственно борются с коронавирусом. Когда парламент принял решение выплатить увеличенную зарплату 300%, это 15-17 тысяч получает врач, и на прошлой недели стало ясно, что они получили только за март, при том, что они каждый день ходят на работу. И в это же время происходили выплаты 27 млрд по облигациям внешнего займа, что должно было быть реконструировано в однозначный форс-мажор в мире. Вот это было катализатором понимания того, что нарисуй любую яркую программу, но когда вы не думаете о своих людях, то это не правительство.

А як реагувати на численні скандали у сфері охорони здоров'я? І у сфері закупівель, і у сфері виплат, які медики мали отримати, але не отримали вчасно навіть ті, хто працює з коронавірусом. Проблема вже у третьому міністрі за останні півроку чи проблема у системі?

Очень запущенная ситуация. Тут медицинский геноцид, который практиковался прошлым руководством, ситуацию довел до края. Этот шум, который сейчас поднялся, это следствие того, что новый министр начал аудит, куда уходили деньги прошлого года. Стало ясно, что очень много денег было отправлено заграницу. На 2 года. До двух лет доходил срок поставки лекарств после предоплаты. Получали лекарства, которые не нужны стране, с почти законченным сроком годности. И когда начался этот реальный аудит и мы понимаем, что там проходили колоссальные злоупотребления под видом медицинской реформы, то поднялся крик.

Мы будем требовать, чтобы этот аудит был закончен и все эти фигуранты были найдены. Это и та же Супрун и ее окружение, международный аферисты.

Чому ваша фракція не підтримала кадрові призначення цього тижня? Та чому, на вашу думку, у команді влади так довго шукають кандидатів на вакантні посади?

Во-первых, мы этих людей даже не видели. Когда человек приходит на должность министра, он должен прийти во фракцию парламента и представить свою программу. А эти люди просто появились как обычно за 20 минут до голосования. Приводят человека, говорят: вот вы за него голосуете. На самом деле в чем сложность подборки кадров: абсолютно хаотичная система. Ее нет, просто хаос. И дергают своих людей откуда-то там.

Потом министр через 3 недели оказывается не таким, губернатор тоже оказывается не таким. То есть вот этот полный хаос и отсутствие опыта правленческого у кандидатов он и является причиной того, что разрушена вертикаль власти в стране.

МВФ включив питання про програму для України у графік на 9 червня. Ваш прогноз - чи реально буде виконати всі умови цієї програми? Та якими є насправді умови? Бо чуток і фейків у ЗМІ наразі дуже багато.

Это уже перешло в политическую дискуссию. МВФ - это большой банк, в котором участвуют многие страны, больше всего там доля американцев. Это просто банк, который дает кредит. Так вот из-за этого кредита за последние несколько лет сделали политическое действие, когда банк вмешивается во все сферы деятельности нашей страны.

Он не просто смотрит, чтобы ему отдали деньги, а он расставляет кадры, рассказывает какие законы надо принять, какие должности ему нужны, какие процедуры... Он полностью врос во внутреннюю жизнь страны.

Поэтому мы очень категорично настроены. Все, что не соответствует нашим национальным интересам, надо сделать реконструризацию задолженности внешней, как делает весь мир в форс-мажоре и уже потом брать кредиты, которые придется отдавать. Мы это будем отслеживать.