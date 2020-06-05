Не тільки водії тепер мають адаптуватися до нового життя

Та й не тільки водії тепер мають адаптуватися до нового життя. Проголосували за збільшення штрафів і для пішоходів-порушників. Поки у першому читанні, але з огляду на дискусію в парламенті можна передбачити, що ухвалять і в цілому.

Перспективи такі: 255 гривень штрафу для пішохода за перехід дороги у невстановленому місці чи на червоне світло; 510 гривень за те ж, тільки під градусом.

А от якщо пішохід спровокує аварійну ситуацію - штраф 680 гривень або громадські роботи до сорока годин.