Пішоходів каратимуть за перехід дороги на червоне світло [ Редактировать ]
Та й не тільки водії тепер мають адаптуватися до нового життя. Проголосували за збільшення штрафів і для пішоходів-порушників. Поки у першому читанні, але з огляду на дискусію в парламенті можна передбачити, що ухвалять і в цілому.
Перспективи такі: 255 гривень штрафу для пішохода за перехід дороги у невстановленому місці чи на червоне світло; 510 гривень за те ж, тільки під градусом.
А от якщо пішохід спровокує аварійну ситуацію - штраф 680 гривень або громадські роботи до сорока годин.
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